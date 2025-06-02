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Кто и кому может что-то запрещать?

Кто и кому может что-то запрещать?

Запреты. Запреты.  Одни лишь вопросы. Кто и кому может что-то запрещать? Почему кто-то обладает правом (или думает, что обладает) вводить запрет?  Запрет — это собственное решение индивидуума или следствие чьей-то доброй/злой воли?  И самое главное — что за критерий, который однозначно маркирует нечто ярлыком «запретить».

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