Запреты. Запреты. Одни лишь вопросы. Кто и кому может что-то запрещать? Почему кто-то обладает правом (или думает, что обладает) вводить запрет? Запрет — это собственное решение индивидуума или следствие чьей-то доброй/злой воли? И самое главное — что за критерий, который однозначно маркирует нечто ярлыком «запретить».