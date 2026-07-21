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Рейтинг стран, где туристов больше, чем местных жителей

Рейтинг стран, где туристов больше, чем местных жителей

Рейтинг стран, где туристов больше, чем местных жителей / © Visual Capitalist В этой инфографике представлены 25 стран с самым высоким соотношением числа международных туристических прибытий к количеству жителей.

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