По делу об осквернении Ржевского мемориала советскому солдату задержали девушку

ТВЕРЬ, 5 октября. /ТАСС/. Полиция задержала девушку, причастную к публикации в интернете видео, из-за которого возбудили дело об осквернении Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.
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