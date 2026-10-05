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ТАСС

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По делу об осквернении Ржевского мемориала советскому солдату задержали девушку

По делу об осквернении Ржевского мемориала советскому солдату задержали девушку

ТВЕРЬ, 5 октября. /ТАСС/. Полиция задержала девушку, причастную к публикации в интернете видео, из-за которого возбудили дело об осквернении Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.

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