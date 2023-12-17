Нина Катаева
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Нина Катаева

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«Частица чёрта в нас…»

«Частица чёрта в нас…»

В Театре Вахтангова поставили «Ночь перед Рождеством» Это седьмое обращение театра к творчеству Гоголя, дважды здесь видели - «Женитьбу» и «Ревизора», а также композицию по «Театральному разъезду и «Игрокам», «Записки сумасшедшего» и «Мёртвые души».

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