«Частица чёрта в нас…»

В Театре Вахтангова поставили «Ночь перед Рождеством» Это седьмое обращение театра к творчеству Гоголя, дважды здесь видели - «Женитьбу» и «Ревизора», а также композицию по «Театральному разъезду и «Игрокам», «Записки сумасшедшего» и «Мёртвые души».