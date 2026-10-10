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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартынов о серии поражений «Динамо»: «У нас нет тех, кто не будут биться за такой великий клуб. Все переживают, равнодушных нет»

Нападающий московского « Динамо » Игорь Мартынов прокомментировал результаты команды в последних матчах Fonbet Чемпионата КХЛ.

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