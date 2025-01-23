Кирилл Молчанов: Венгрия хочет помочь Словакии обойти Украину и получить российский газ

Венгрия поможет Словакии получать российский газ в обход Украины. Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа через южный маршрут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто: «Мы по-прежнему полностью готовы использовать наши транзитные возможности для обеспечения поставок энергии в Словакию».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии