В Сибири и на Урале ожидаются ночные морозы до минус 35°C

В ближайшие дни на территории Уральского и Сибирского федеральных округов ожидаются ночные морозы. Температура воздуха может опуститься до отметки в минус 35°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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