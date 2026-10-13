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Силуанов: «Дизельная сделка» с США выгодна России

Силуанов: «Дизельная сделка» с США выгодна России

Сделка позволит российским компаниям увеличить валютную выручку, что положительно скажется на платежном балансе страны.

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