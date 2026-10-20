У Польши нет достаточных запасов противоракет для систем Patriot, чтобы делиться ими с Украиной. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью агентству PAP .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Батайске 11-лет...
- ДВ Минздрав посовето...
- МЕ Захарова назвала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым