После некоторого интервала вновь возобновлен «балтийский маршрут» для украинских БПЛА. Речь идет о предоставлении в воздушном пространстве прибалтийских лимитрофов и Финляндии коридора для ударных дронов, атакующих северо-запад России — Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области Изображение: ЦАРЬГРАД Использование данного направления удобно для противника тем, что близость к границе Северной столицы и российских балтийских портов сокращает подлетное время к цели и, соответственно, ограничивает возможности реагирования для ПВО.
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