Пашинян: останутся ли российские миротворцы в Карабахе, не зависит от Армении

В интервью Общественному телевидению премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос остающихся российских миротворцах в Карабахе не зависит только от Армении, хотя с Ереваном также ведутся обсуждения.
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