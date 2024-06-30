В какое время обращаться к высшим силам в июле 2024: часы ангела

В жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы ощущаем особую потребность в поддержке и защите. В такие времена на помощь приходят наши ангелы-хранители, посланные Богом для защиты и направления на путь истинный.
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