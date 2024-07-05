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ТАСС: Следствие прекратило дело генерала Цокова в связи с его гибелью в зоне СВО

ТАСС: Следствие прекратило дело генерала Цокова в связи с его гибелью в зоне СВО

Заместитель командующего Южным военным округом погиб в июле 2023 года при ударе крылатыми ракетами Storm Shadow по БердянскуВоенные следователи прекратили уголовное дело в отношении погибшего заместителя командующего Южным военным округом Олега Цокова, который, по версии следствия, был соучастником обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова.

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