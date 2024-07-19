💰🇺🇸🇺🇦 В Пентагоне выяснили, что счета на сумму 20 млн долларов на помощь Украине прошли мимо аудиторов.
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💰🇺🇸🇺🇦 В Пентагоне выяснили, что счета на сумму 20 млн долларов на помощь Украине прошли мимо аудиторов.
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