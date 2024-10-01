Пентагон заключил контракт на производство МБР на 2,1 млрд долларов

Минобороны США заключило контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму 2,1 миллиарда долларов на производство межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками.
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