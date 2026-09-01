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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Месси об уходе Лео из сборной Аргентины: «Наши дети видели, как их отец боролся, не сдавался и поднял Кубок мира. Пережить это рядом с тобой – привилегия. Мы тебя любим»

Антонелла Рокуццо, жена нападающего Лионеля Месси , высказалась после решения футболиста завершить карьеру в сборной Аргентины.

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