В теплицы «Зеленстроя» высадили 80 тысяч саженцев цветов

Александр Новиков: «Уже восемь лет в Смоленске активно используется собственный посевной материал, который отлично себя зарекомендовал» В теплицах «Зеленстроя» проводится высадка семян однолетних растений для цветников Смоленска.
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