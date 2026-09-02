МУЗ-ТВ представил развлекательные премьеры осеннего сезона

МУЗ-ТВ Телеканал МУЗ-ТВ анонсировал запуск сетки развлекательных программ в осеннем сезоне. С начала сентября в эфире стартуют новые выпуски тревел-шоу, музыкальные хит-парады, юбилейный сезон "Битвы поколений", а также проект с живыми выступлениями мировых исполнителей.
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