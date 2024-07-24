Пять отличных советов по уборке в доме

Очень часто я встречаю советы в статьях по уборке: ❌»Разбирайте в день по одной комнате» — Это не работает!!! Если вы живете с семьей а не один, то все будет перетаскиваться из комнаты в комнату и разбрасываться по тем же углам.
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