В Брянской области автопарк служебного транспорта полиции пополнился новыми автомобилями

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел в Брянске под руководством начальника регионального УМВД генерал-майора полиции Владислава Толкунова состоялся гарнизонный развод комплексных сил и средств, задействованных в обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного движения.