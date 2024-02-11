RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 245 подписчиков

Сборная Челябинской области по шорт-треку выиграла смешанную эстафету на Спартакиаде

Сборная Челябинской области по шорт-треку выиграла смешанную эстафету на Спартакиаде

Сборная Челябинской области по шорт‑треку завоевала золото в смешанной эстафете на Спартакиаде. Команда в составе Даниила Ейбога, Даниила Николаева, Екатерины Алдошкиной и Марии Трухановой (Анна Матвеева — запасная) показала в финале время 2 минуты 47,202 секунды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх