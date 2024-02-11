Сборная Челябинской области по шорт-треку выиграла смешанную эстафету на Спартакиаде

Сборная Челябинской области по шорт‑треку завоевала золото в смешанной эстафете на Спартакиаде. Команда в составе Даниила Ейбога, Даниила Николаева, Екатерины Алдошкиной и Марии Трухановой (Анна Матвеева — запасная) показала в финале время 2 минуты 47,202 секунды.
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