С начала операции по спасению челюскинцев исполнилось 90 лет

Ровно 90 лет назад, 13 февраля 1934 года, в Чукотском море затонул пароход «Челюскин». С этого момента началась двухмесячная операция по спасению пассажиров корабля, ставшая вехой в истории освоения Арктики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии