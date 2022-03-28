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Спутниковая сисистема «Гонец» нового поколения уже почти готова: в России проходят финальные экспертизы эскизного проекта

Спутниковая сисистема «Гонец» нового поколения уже почти готова: в России проходят финальные экспертизы эскизного проекта

Гендиректор АО «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков заявил вчера, что в настоящее время ведутся финальные экспертизы эскизного проекта перспективной спутниковой системы «Гонец».

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