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Российские ракетные удары разметали в Селидово собираемые для деблокады Авдеевки резервы ВСУ

Российские ракетные удары разметали в Селидово собираемые для деблокады Авдеевки резервы ВСУ

Вооруженные силы России нанесли мощный ракетный удар по скоплению пехоты ВСУ на полигоне в Селидово, под удар попали до полутора тысяч украинских военных, которых должны были отправить на подкрепление в Авдеевку.

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