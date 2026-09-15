Красивых «Фольксвагенов» больше не будет

VAG закрывает SEAT — испанские дизайнеры пришлись не ко двору немецким «художникам» Иван Рыбин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Испанский автопром отменяется — концерн VAG объявил об окончательной ликвидации своей дочерней компании SEAT.
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