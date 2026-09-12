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Синоптик Позднякова: Москву ждет теплая и сухая неделя

Синоптик Позднякова: Москву ждет теплая и сухая неделя

Пятничные ливни стали лишь паузой в бабьем лете. Предстоящая неделя в Москве и области ожидается теплой и сухой, сообщила «Звезде» метеоролог Татьяна Позднякова.

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