"Будет хороший щелчок по носу". Памфилова высказалась о кандидатах, пропускающих дебаты

Председатель ЦИК подчеркнула, что государство дает шанс представить свою позицию, а неявка подрывает доверие избирателей Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что кандидаты, которые не участвуют в предвыборных дебатах, могут лишиться поддержки избирателей и проиграть выборы.