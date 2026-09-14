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"Будет хороший щелчок по носу". Памфилова высказалась о кандидатах, пропускающих дебаты

"Будет хороший щелчок по носу". Памфилова высказалась о кандидатах, пропускающих дебаты

Председатель ЦИК подчеркнула, что государство дает шанс представить свою позицию, а неявка подрывает доверие избирателей Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что кандидаты, которые не участвуют в предвыборных дебатах, могут лишиться поддержки избирателей и проиграть выборы.

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