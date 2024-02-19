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Венгрия проигнорировала визит делегации из США: «Не стоит пытаться»

Венгрия проигнорировала визит делегации из США: «Не стоит пытаться»

В Венгрию прибыла двухпартийная делегация из Соединенных Штатов для обсуждения ратификации заявки Швеции о вступлении в Североатлантический альянс, но члены венгерского правительства не встретились с ними.

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