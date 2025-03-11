В России стоит провести проверку ценообразования на жилье, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. Он отметил, что в некоторых регионах темп удорожания жилья превысил рекордные показатели в два-три раза, где-то подорожание оказалось сильнее.
В России нашли виноватых в подорожании жилья
Комментарии
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Александр Конкин
Не прошло и 20-и лет, как наши депутаты, наконец, "нащупали" правильное направление в поиске виновных... Не напоминает анекдот за "зоркого Сокола" в плену?
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22 час.
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