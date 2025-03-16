Опубликован кадры, как «Отважные» ровняют с землёй оборону врага у Покровска (Красноармейска). Артиллерийские расчёты группировки «Центр» накрыли плотным огнём позиции боевиков 32-й бригады ВСУ на покровском направлении, изменив дизайн укрытий противника вместе с обитателями.
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