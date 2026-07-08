Главная задача – уберечь Белоруссию от катаклизмов и войн, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 8 июля 2026 года, рассматривая кадровые вопросы, обозначил ключевую задачу для органов власти – обеспечение стабильности и защиты страны от внешних и внутренних потрясений.
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