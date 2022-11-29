В Музее Победы состоится премьера документальной картины «Маршал Баграмян»

2 декабря в Музее Победы пройдет премьерный показ документальной киноленты «Маршал Баграмян». Об этом сообщила пресс-служба Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
2 декабря в Музее Победы пройдет премьерный показ документальной киноленты «Маршал Баграмян». Об этом сообщила пресс-служба Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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