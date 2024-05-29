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Финансовый аналитик объяснил эффект от повышения подоходного налога

Финансовый аналитик объяснил эффект от повышения подоходного налога

Дополнительная настройка налоговой системы, в частности повышение подоходного налога до 22%, ориентирована на ряд очень важных вещей — на инвестиции и демографию.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;трансформация малого бизнеса в средний будет проходить более плавно&quot; - люди с доходом свыше 25 тыр буду считаться уже бизнесменами средней руки, а не малым бизнесом. Повышение налога приведёт к уменьшению налогооблагаемой базы фонда заработной платы, часть высоких зарплат буду получать в конвертах. Может начаться повальная эпидемия - &quot;вчера богатые&quot; вдруг резко обеднеют.
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