Финансовый аналитик объяснил эффект от повышения подоходного налога

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Леонид Ла Рошель

"трансформация малого бизнеса в средний будет проходить более плавно" - люди с доходом свыше 25 тыр буду считаться уже бизнесменами средней руки, а не малым бизнесом. Повышение налога приведёт к уменьшению налогооблагаемой базы фонда заработной платы, часть высоких зарплат буду получать в конвертах. Может начаться повальная эпидемия - "вчера богатые" вдруг резко обеднеют.