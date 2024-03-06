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Общественная служба новостей

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ЦСКА поможет семье погибшего начальника разведки бригады «Эспаньола» Субботина

ЦСКА поможет семье погибшего начальника разведки бригады «Эспаньола» Субботина

Директор по коммуникациям московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что команда собирается оказать поддержку семье погибшего в зоне проведения СВО начальника разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслава Субботина.

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