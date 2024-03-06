ЦСКА поможет семье погибшего начальника разведки бригады «Эспаньола» Субботина

Директор по коммуникациям московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что команда собирается оказать поддержку семье погибшего в зоне проведения СВО начальника разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслава Субботина.
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