Михаил Боярский возобновляет выступления вне Санкт-Петербурга после проблем с сердцем

Стоимость выступления 74-летнего артиста выросла втрое.Легендарный артист Михаил Боярский возвращается к гастрольной деятельности за пределами Санкт-Петербурга после того, как восстановился от сердечного приступа.
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