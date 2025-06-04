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Царьград

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II Женский Арктический форум: в Архангельске обсудили важные демографические вопросы

II Женский Арктический форум: в Архангельске обсудили важные демографические вопросы

В Архангельске прошло выездное заседание комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детствНа II Женском Арктическом форуме в Архангельске прошло совместное заседание Госдумы и женской палаты региона, посвященное вопросам отдыха и оздоровления детей, а также демографическим вызовам в Арктике.

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