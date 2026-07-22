Военная приемка. 500-й выпуск

Мы расскажем, как наша группа отправилась в первый в истории современной России поход на тяжелой гусеничной технике по льдам Северного Ледовитого океана, покажем, как всей съемочной группой перенеслись в 1812 год и приняли участие в исторической реконструкции на Бородинском поле.
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