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Военная приемка. 500-й выпуск

Военная приемка. 500-й выпуск

Мы расскажем, как наша группа отправилась в первый в истории современной России поход на тяжелой гусеничной технике по льдам Северного Ледовитого океана, покажем, как всей съемочной группой перенеслись в 1812 год и приняли участие в исторической реконструкции на Бородинском поле.

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