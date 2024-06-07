Главные новости дня, 7 июня 2024 года

Президент Российской Федерации принял участие в пленарной сессии ПМЭФ-2024. Глава государства прокомментировал развитие арктических регионов РФ, индексацию пенсий работающим пенсионерам, привязку МРОТ к медианной зарплате и прочие актуальные вопросы.
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