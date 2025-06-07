Вчера АП, МО и МИД воздерживались от комментариев по поводу срыва Киевом стамбульских договорённостей.
Мединский: «Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ»
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Какое ООН???...Кто там ныне рулит???..ТАКОЕ ЖЕ ДЕРЬМОзападное.
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4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Мединский...ТЫ ИДИОТ????...Ты так и не понял что укропы не будут ничего делать..И просто издеваться над россией???..КАКОЙ ИДИОТ ТЕБЯ ТУДА ПОСЛАЛ на эти переговоры...Ты и в ПРОШЛЫХ ОБОСРАЛСЯ ПО ПОЛНОЙ.
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4 час.
СЭМЭН Иваницкий
вы забываете - он жЫДЯРА((( и хохлы ему пох!
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1 час.
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