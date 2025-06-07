Мединский: «Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ»

ВС

Вадим Скоробогатов

Мединский...ТЫ ИДИОТ????...Ты так и не понял что укропы не будут ничего делать..И просто издеваться над россией???..КАКОЙ ИДИОТ ТЕБЯ ТУДА ПОСЛАЛ на эти переговоры...Ты и в ПРОШЛЫХ ОБОСРАЛСЯ ПО ПОЛНОЙ.