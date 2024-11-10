Жить по лжи или вообще не жить? Вот в чём вопрос

Пятьдесят лет назад, в 1974 году, Александр Солженицын опубликовал эссе “Жить не по лжи”. Это было самопальное самиздатовское обращение к советской интеллигенции, в котором Солж - как его стали звать на Западе - укорял образованные слои СССР за участие в “жизни по лжи”.