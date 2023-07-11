- Возврата к прежним моделям работы, с опорой на импорт иностранных технологий, уже не будет, - сказал премьер Мишустин на "Иннопроме".
Теперь всё сами, без иностранного, Мишустин подтвердил
Комментарии
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ЮМ
Юрий Мешков
И тем более все мы знаем какие автомобили получаются у наших автомобилистов.🥲
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9 час.
Валера Юшков
Всё, хана нам, у всех соседей иномарки , да и у меня тоже. Случись что, запчасти не найти.🥲
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7 час.
ВЮ
Валера Юшков
А как же Путин? Столько десятилетий нас тормозил, в капитализм тянул.
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7 час.
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