Так она прокомментировала заявление США о непричастности Украины к случившему в «Крокус Сити Холле». Заявления американских политиков, оправдывающие Киев, следует рассматривать «как улику».
Захарова предложила считать «уликой» любую фразу от Вашингтона о теракте в РФ
Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Мы можем выщитывать что угодно, НО мы предполагаем, Господь распологает. Это не просто метафора, это реальность самая настоящая и что будет происходить, не возможно просчитать, всё может меняться в любую минуту, поскольку даже лист не шелохнётся без Воли Аллаха и всё по Воле Божией. А так то можно просчитать, сравнивая с предыдущими событиями, по типу поиска изначальный фракталов в нашей системе бытия. Это схоже с нашим наставничеством, когда доверяем у подопечных идёт всё своим чередом, но как только появляется опасность, мы вмешивается. (подробности в Веда)
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12 час.
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