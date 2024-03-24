Захарова предложила считать «уликой» любую фразу от Вашингтона о теракте в РФ

Ч

ЧилиИвано

Мы можем выщитывать что угодно, НО мы предполагаем, Господь распологает. Это не просто метафора, это реальность самая настоящая и что будет происходить, не возможно просчитать, всё может меняться в любую минуту, поскольку даже лист не шелохнётся без Воли Аллаха и всё по Воле Божией. А так то можно просчитать, сравнивая с предыдущими событиями, по типу поиска изначальный фракталов в нашей системе бытия. Это схоже с нашим наставничеством, когда доверяем у подопечных идёт всё своим чередом, но как только появляется опасность, мы вмешивается. (подробности в Веда)