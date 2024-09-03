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  • dverry garry
    Ну да перегородки ИЗ ПЕНОБЕТОНА.....У НИХ ТАКОЙ ОКУИТЕЛЬНЫЙ ВЕС.....прям МОНОЛИТ СРАЗУ РУХНЕТПресечена незакон...

«Архитектура духа». Новые формы и форматы сакральных пространств на фестивале «Открытый город»

«Архитектура духа». Новые формы и форматы сакральных пространств на фестивале «Открытый город»

Ежегодный фестиваль Москомархитектуры «Открытый город», который проводится по инициативе главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, представил программу воркшопов под кураторством ведущих архитектурных бюро Москвы.

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