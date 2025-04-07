В Губернском парке в Калуге прошёл субботник

Участие в нём приняли Губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутаты Гордумы, сотрудники областного правительства и Городской Управы, а также активисты ТОС и жители Правобережья.
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