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Видео: Сотрудники ФСБ задержали трех мигрантов из Центральной Азии, планировавших теракт в Ставрополье

Видео: Сотрудники ФСБ задержали трех мигрантов из Центральной Азии, планировавших теракт в Ставрополье

ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших теракт в Ставропольском крае, сообщил Центр общественных связей ведомства.

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Комментарии
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Natalija Osminina
И что Вы этим хотите сказать? Каки таки дела.... Я об этом пишу россиянам уже более 9 лет на МТ.  Ни  в одном глазу ни у кого. Вдруг на пользователей снизошло легкое прозрение  благодаря СВО и мне начали писать то, что я писала на МТ  9 лет назад. Вы уже опоздали в своем прозрении.  Все предельно ясно, что ждет мир.
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2 час.
Natalija Osminina
Сейчас таджики. Недавно задержали казахов. Таких будет вся Средняя Азия.
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2 час.
A
Air
Правильно, всех мигрантов при въезде в Россию нужно стериализовать! Особенно из Средней Азии и Закавказья! То есть вырезать яйца! И сразу прекратиться и преступность в России и наплыв этих животных из Средней Азии и Закавказья!
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16 мин.

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