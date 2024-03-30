Видео: Сотрудники ФСБ задержали трех мигрантов из Центральной Азии, планировавших теракт в Ставрополье

Natalija Osminina

И что Вы этим хотите сказать? Каки таки дела.... Я об этом пишу россиянам уже более 9 лет на МТ. Ни в одном глазу ни у кого. Вдруг на пользователей снизошло легкое прозрение благодаря СВО и мне начали писать то, что я писала на МТ 9 лет назад. Вы уже опоздали в своем прозрении. Все предельно ясно, что ждет мир.