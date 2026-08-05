США рассматривают три варианта привлечения Киева к производству ракет PAC-3 Украина, скорей всего, не получит технологий производства ракет-перех.
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США рассматривают три варианта привлечения Киева к производству ракет PAC-3 Украина, скорей всего, не получит технологий производства ракет-перех.
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