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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люк Тардиф: «Желаю, чтобы вся семья ИИХФ вновь оказалась в полном сборе. Речь и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям»

«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья ИИХФ вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям.

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