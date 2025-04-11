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Царьград

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Лавров: государства вне БРИКС получат доступ к новым системам платежей

Лавров: государства вне БРИКС получат доступ к новым системам платежей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны, не входящие в БРИКС, смогут подключиться к новым независимым платежным платформам, разрабатываемым в рамках альянса, избавляя их от зависимости от SWIFT.

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