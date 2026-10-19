Китайская Кантонская ярмарка превращается в большую витрину практического искусственного интеллекта. На юбилейной выставке в Гуанчжоу представили 235 тысяч товаров с ИИ — теперь эта технология работает не только в сложных промышленных системах, но и в устройствах для дома, здоровья и повседневного общения.
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