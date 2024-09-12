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Военное обозрение

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«Ловить, казнить и вешать»

«Ловить, казнить и вешать»

250 лет назад Пугачёв разбит в последнем крупном сражении у Чёрного Яра. «Пётр III» смог бежать за Волгу, но вскоре его схватили и выдали властям его же сподвижники.

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